Hallan pedazos del cuerpo de una persona en el barrio de San Antonio Arenillas

Por las condiciones del cadáver, las autoridades no han logrado determinar si se trataba de una fémina o un varón

En la capital continúan los hechos violentos, pues este jueves en el Barrio de San Antonio Arenillas fueron hallados diversos pedazos del cuerpo de una persona; únicamente la cabeza y pecho de la víctima se encontraban completas. Ante las condiciones, las autoridades aún no han logrado identificar si los restos pertenecen a una mujer o a un hombre.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:51 horas en la Avenida Río Alseseca justo a la altura del puente que cruza el Río Atoyac en esta vialidad; de acuerdo con los vecinos que estaban transitando en la zona, se percataron de que en un terreno baldío estaba lo que parecían restos humanos “en pedacitos”, por lo que llamaron a las autoridades.

Fueron los elementos de la Policía Municipal quienes se trasladaron hasta el lugar de los hechos y tras inspeccionar la zona confirmaron el macabro hallazgo; se detalló que eran los restos de una persona, incluso los pedazos de cuerpo todavía tenían restos de las prendas era un pantalón deportivo.

Se mencionó que lo único que fue hallado completo del cuerpo fue la cabeza y el pecho de la persona; posteriormente al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y procedieron al levantamiento de las partes del cuerpo.

Hasta el momento no se ha confirmado si esto se trató de un asesinato o si el cuerpo fue destrozado por la fauna; mientras tanto los restos fueron llevados al Semefo para realizarles los análisis correspondientes y determinar si se trató o no de un crimen; de igual forma el sexo de la persona aún no ha sido identificado.

Cabe destacar que este es el segundo caso en el que se hallan restos humanos en un terreno de la capital, pues hace unos días los vecinos de la colonia San Baltazar la Resurrección encontraron un cráneo en el fondo de una barranca.