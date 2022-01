Esta fue la triste despedida del hijo de don Luis, despachador asesinado en gasolinera Mobil

“Hoy es el peor día de mi vida, me arrebataron a mi padre quien solo cumplía con su trabajo y hacía lo mejor por nosotros”, fueron las desgarradoras palabras del hijo de don Luis Carreto, el despachador de la gasera Mobil en la colonia Amor, que murió de un balazo tras resistirse a ser asaltado la mañana de este día.

En redes sociales Yossif Carreto hijo de don Luis Carreto Ochoa, publicó en su cuenta de Facebook unas enternecedoras palabras dedicadas a su papá quien este día fue víctima de la delincuencia, pues en su jornada laboral de la gasera Móbil ubicada en la prolongación Reforma, fue asaltado y al resistirse, los delincuentes le dieron un balazo en la espalda.

Pese a que don Luis sobrevivió y llegó estable al hospital, horas después comenzó a presentar problemas en sus pulmones y lamentablemente falleció este mismo día en el hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS.

Ante ello Yossif le dedicó unas palabras a su padre y también hizo un llamado a las autoridades con el fin de combatir la delincuencia que hoy en día impera en la capital poblana.

“Hoy es el peor de mi vida, me arrebataron a mi padre quien solo cumplía con su trabajo y hacía lo mejor por nosotros, perdió su vida al ser victima de un violento crimen. Nada me lo devolverá pero sé que sus enseñanzas me acompañaran toda la vida y sé que la fé que el profesaba lo enseño a amar al pecador y odiar al pecado.

Rehabilitar el tejido social y desaparecer las condiciones de desigualdad que originan estos fenómenos sociales es tarea de todas y todos, aprendiendo de nuestros errores y queriendo lo mejor para todas y todos siendo críticos de la situación y sobre todo siendo empáticos, sabiendo perdonar a los que nos hacen daño y amar al prójimo.

Viviré bajo esas enseñanzas que él me dió y sabré que únicamente la vida nos reunirá de nuevo. Se fue sabiendo que hice mi mejor esfuerzo por ser un mejor hombre y dedicarme a mi familia, las dificultades que enfrentamos me hizo darme cuenta que mientras tengas amor para dar el resto vendrá y nunca dejar que esto obscurezca mi corazón que el tanto cuidó”, dijo en su perfil de Facebook.