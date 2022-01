FUERTE VIDEO: CJNG acusa al gobernador de Veracruz estar involucrado con el CDS

Presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) publicaron un video acusando al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de estar implicado con el Cártel de Sinaloa (CDS)

A través de un video difundido en redes sociales, supuestos integrantes del CJNG, acusó a Eric Cisneros Burgos, secretario de gobierno de Veracruz, de proteger al Cártel de Sinaloa.

En la cinta d casi 3 minutos, aparecen personas hincadas con armas en la cabeza, presuntamente entre ellos se encontraba Alejandro Roca Andrade, sobrino de Eric Cisneros Burgos, quien señala que recibió cinco millones de pesos para hacer el trato con sicarios.

"Mi tío me contrato hace unos meses, yo me encontraba en el estado de Quintana Roo, me ofreció trabajo y me ofreció cinco millones de pesos para que yo fuera el enlace, eso para yo reclutar sicarios para el Cártel de Sinaloa, eso para calentar la plaza en la Cuenca del Papaloapan", se escucha decir al supuesto familiar del funcionario veracruzano.