‘Las llaves estaban debajo de los asientos’: aseguran dueños de los autos robados en restaurante Divará

Tras el robo de cinco vehículos en el restaurante Divará, las víctimas señalaron que el Valet Parking ‘Jivaz’, dejó las llaves de los autos debajo de los asientos, cuando se colocaban en el módulo de aparcamiento de ellos.

Durante una entrevista realizada por el periódico MTPNoticias, las víctimas comentaron que los aparcacoches no guardaron las llaves de los vehículos en el módulo como regularmente lo hacen, pero de manera inusual, los dejaron debajo de los asientos.

Cabe resaltar que las dueñas de los autos Aveo 2013, Kia Río 2021 y Toyota Yaris 2017, habían acudido a Divará para desayunar alrededor del mediodía, por lo que al momento de retirarse y solicitar sus vehículos, sin darles ninguna explicación, les dijeron que habían sido robado sus unidades.

Sin embargo, ninguna de ellas fue notificada del incidente de manera inmediata, y tanto el restaurante como los del estacionamiento, se deslindaron y se pusieron groseros con las dueñas.

La dueña del Kia Río, modelo 2021, color gris, con placas TUJ732A del estado de Puebla, señaló que fue la primera en percatarse sobre la extraña situación al no llevarle su auto de inmediato.

“Fuimos las primeras en percatarnos que algo estaba pasando, nos dicen que no nos preocupáramos que todo estaba bien, pero era evidente que algo estaba pasando y después pregunto y les digo que me urge que me den mi vehículo y es cuando viene una persona y nos informa lo que acababa de ocurrir, el robo”, narró Dulce Gabriela.