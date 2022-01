Pobladores de Zoquitlán se manifiestan por feminicidio de María Isabel

Se manifiestan familiares, amigos y pobladores de Zoquitlán, tras el feminicidio de María Isabel de 10 años de edad, quien fue encontrada sin vida, con signos de violencia y presuntamente fue violada.

Cerca de las 18:00 horas de este martes, decenas de pobladores de esa demarcación se congregaron para poder marchar con rumbo a la presidencia municipal de dicho municipio, en el transcurso del camino, gritaron varias consignas, como “la Policía no me cuida, me cuidan mis amigas, exigimos seguridad, justicia para María Isabel”, entre otras.

Al momento de llegar al Palacio Municipal, los manifestantes pegaron las cartulinas que traían consigo, dejaron las flores blancas, prendieron veladoras y exigieron justicia por tan atroz feminicidio de la menor de edad.

Minutos después, algunas autoridades municipales, salieron a dar la cara, en donde aseguraron que están investigando el caso y esperan tener una solución rápidamente, pero será la Fiscalía General del Estado, quien se encargue de continuar con las investigaciones correspondientes, para dar con el paradero de los responsables.

Derivado de esa respuesta los pobladores exigieron agilizar el proceso, ya que solo se trata de una menor de edad.

Cabe mencionar que María Isabel, fue hallada sin vida durante la mañana de este martes, en esa demarcación, con diferentes huellas de violencia, presuntamente fue abusada sexualmente.