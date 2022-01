Los Colombianos y sus préstamos gota a gota, vapulean a comerciantes del sur de Puebla capital

Una banda conocida como ‘Los Colombianos’ se mueve entre los comerciantes del sur de la capital, debido a que se ofrecen para prestar dinero y después cobrarlo mediante la técnica del gota a gota, que consiste en cobrar semanalmente abonos con altos intereses y cuando su cliente se atrasa llegan los golpes, las amenazas y hasta intimidaciones de muerte.

La manera en la que se desenvuelven es tan descarada que ellos mismos se pasean por negocios ofreciendo apoyos económicos desde 200 pesos y hasta los 20 mil, si la persona lo requiere y le ven capacidad de pago.

Este grupo, considerado delictivo, circula en motocicletas para visitar negocios y ofrecer dinero o cobrarlo en ortos casos. Y una vez aceptado el préstamo, los delincuentes le brindan a la persona una tarjeta, la cual, van marcando por cada pago semanal que realicen, asimismo, les piden una identificación para corroborar el domicilio.

Además del ofrecimiento presencial, otras personas llegan solas y buscan la manera de contactarse con ellos mediante grupos de Facebook. Personas desesperadas piden el apoyo para poder localizar a estos sujetos bajo el comentario de necesitar dinero urgentemente.

“Buenos días o tardez disculpen alguien sabrá de esos colombianos que prestan dinero xq me urge, tengo un enfermo’”, se lee en uno de los comentarios .

“No sabes ni lo que quieres!! No te lo recomiendo por Mucho que sea tú necesidad son malos unos vecinos pidieron y si no les das a la hora que van, se meten con tu familia y amenazan no juegues con fuego enserio dejen de pedir con esa gente que solo viene a hacerse rica a costa de los necesitados”, respondió otro perfil.