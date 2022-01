Convocan a manifestarse por bebé muerto en el Cereso de San Miguel

Un grupo de poblanos se encuentra organizando una manifestación para este viernes a las afueras del penal de San Miguel, para exigir a las autoridades el esclarecimiento del caso del bebé que fue encontrado muerto al interior del centro penitenciario.



Nos estamos organizando para presentarnos mañana a las puertas del penal a las 11:00 am con una ropa de bebe blanca manchada de rojo.

Movilizaremos medios de comunicación y agradecemos tu ayuda.

— maru san martin (@marusanmartin) January 20, 2022

A través de twitter, la usuaria Maru San Martín, informó que se tiene previsto que la protesta se realice a las 11:00 Horas, invitando a la sociedad a participar.

De igual manera se hace un llamado a los asistentes a que lleven ropa blanca de bebé manchada de rojo, en representación del menor fallecido.



"La sociedad civil convoca a reunirnos en las puertas del penal de San Miguel, mañana, viernes 21 de enero, a las 11:00 am, para protestar y exigir el esclarecimiento y castigo a los responsables de la muerte de un bebé al interior del penal. Traer ropa de bebé manchada de rojo.", menciona la invitación.



Con los avances de las indagatorias han surgido cinco nuevas revelaciones del caso, como lo es la fecha de hallazgo del cuerpo, su ingreso de manera ilegal en una bolsa, la causa de muerte que fue una asfixia y que era originario de la Ciudad de México.