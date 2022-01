Leslie estaba entregando calcetines en el centro cuando un hombre la acusó de vender droga

Este fin de semana la joven Leslie Alcántara de 26 años de edad fue detenida en calles del Centro Histórico de Puebla mientras vendía calcetas, reveló su madre quien también mencionó que anteriormente fue amenazada por una mujer, asegurando que su esposo era policía y podía pasarle algo.

De acuerdo con una entrevista que dio al Sol de Puebla, la madre de la joven comentó que ella vende cosméticos y su hija calcetines a través de redes sociales.

Fue así como el día que la detuvieron cuando un sujeto vestido de civil llegó y la acusó de vender cosas ilícitas.

“Un civil llegó y dijo que mi hija hacía ventas de productos ilícitos, le dije que abriera la bolsa para que viera que eran cremas y labiales, para que viera que no había nada, le dije que por qué se la llevaban; me agarró del brazo y me aventó y ya no pude hacer nada para evitar que se la llevaran, la subieron en la patrulla 1092 del Estado, el sujeto me torció el brazo, quería aventar mis cosas, pero logré sacar el celular para avisarle a mis familiares”, comentó la entrevistada.