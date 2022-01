Familiares de los detenidos del Centro, denuncian que la abogada de oficio ya no responde ni las llamadas

La abogda contratada por una de las familias, Ana Torres, informó que no saben dónde se encuentran las cinco mujeres y dos hombres, ya que tanto en C5 como en Casa de Justicia les informaron que no hay registro de ellos y es más, la abogada de oficio que les pusieron ya no responde ni las llamadas.

Los Familiares se encuentran en la interrogativa de dónde estarán sus seres queridos ya que nadie les da una respuesta.

Incluso, comentaron que el motivo por el cuál no les permiten el acceso con sus familiares es porque no tienen un registro con los nombres de los detenidos, por lo que, fueron mandados a Casa de Justicia, lugar donde quizá pueden encontrarse.

De igual manera, comentan que la abogada de oficio de nombre Carmen Báez ya no les responde ni las llamadas, lo que los mantiene en total desconocimiento con respecto al caso de sus familiares.