Policía municipal amenaza a mujer tras pedirle que retirara la patrulla de su entrada en San Andrés Cholula (VIDEO)

Una vecina del municipio de San Andrés Cholula, denunció haber recibido amenazas por parte de un policía municipal con la patrulla T-241 tras pedirle que retirará su patrulla que estaba obstruyendo la entrada de su vivienda.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes, en la calle 16 de septiembre y 3 oriente, la mujer agredida denunció el actuar del uniformado a través de redes sociales.

"Hoy me amenazó un policía de quejas San Andrés Cholula, impidiendo entrar a mi casa diciéndome que me vaya con cuidado de lo que hago. Todo por la prepotencia de estos señores tan fácil que es mover su patrulla y dejarme entrar a mi casa me dijo que escoja otro horario", escribió la ciudadana.