Tensión extrema en el penal de San Miguel y se teme motín por cancelar privilegios (FOTOS Y VIDEO)

La tarde de este miércoles trascendió el desarrollo de un motín al interior del penal de San Miguel, y pese a que la Secretaría de Seguridad Pública lo descartó, al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional para resguardar la zona exterior del inmueble ante la posible llegada de familias.



#CódigoRojo | ? La @SSPGobPue descarta el intento de motín en el penal de San Miguel y sólo mantiene vigilancia preventiva en las instalaciones #Puebla pic.twitter.com/Qzsu2Y5pXd

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) January 26, 2022







Además, fuentes al interior del reclusorio confirmaron que existe un descontento generalizado por parte de los reclusos; esto porque los nuevos mandos amenazaron con quitarles todos sus negocios, que van desde el cobro por ir al baño, la venta de droga, hasta el tener un celular.

Aunado a esto, abogados que frecuentan a sus clientes revelaron el organigrama de corrupción que existe en la cárcel de Puebla, en el que el mando lo tienen los reos, seguido de custodios y finalmente los directivos quienes recibieron fuertes sumas de dinero para seguir con la corrupción en esta cárcel.



#CódigoRojo | ? Trasciende en estos momentos que internos del penal de San Miguel se amotinan por los cambios que hubo en el centro penitenciario #Puebla pic.twitter.com/NrPu1eGfjh

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) January 26, 2022







Desde el pase de lista hasta el uso de un celular se cobra en San Miguel

El uso de drogas, tener un teléfono y hasta fiestas clandestinas no es alguna novedad, desde hace varios años atrás existen este tipo de prácticas al interior del centro penitenciario, pero, lo que muchos no saben son las cuotas excesivas que los propios reos les cobran a otros con tal de tener ganancias que al mes no pasan de casi un millón de pesos.

Cobran cuotas por ir al baño o usar un banco para sentarse, se consiguen celulares y buscan venderlos al interior del Cereso, los rentan y los promueven entre ellos.

Para los que son adictos a las drogas, si algún recluso quiere consumir una pelotita de mota les cobran 20 pesos o dependiendo el gramaje de cocaína, marihuana y heroína que son las sustancias que más se comercializan al interior de San Miguel.

Si un familiar o abogado quiere obtener un pase de visita se les cobra de 20 a 40 pesos, si la visita quiere usar una mesa o silla son otros 20 pesos y si algún abogado quiere ingresar al penal de San Miguel para dialogar con su cliente tiene que darles el moche a los custodios de 50 pesos.

Esto también ocurre con el uso y venta de celulares, desde mil 500 a 2 mil 500 pesos dependiendo de las funciones del aparato tecnológico es lo que se paga a la semana por usarlo, si lo quieren comprar son otros 3 mil pesos