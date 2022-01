VIDEO: Así detuvieron a Facundo Rosas, ex secretario de Seguridad de Moreno Valle

Por atropellar y matar a una mujer, Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosa, fue detenido por la policía de la Ciudad de México

El incidente ocurrió esta mañana sobre la avenida Insurgentes y Eje 10 Sur, Río de la Magdalena, al lugar arribaron policías y equipos de emergencia para atender a la mujer quienes ya no pudieron hacer nada por ella, ya que no contaba con signos vitales debido a un traumatismo cráneo encefálico severo.

A través de redes sociales, circula un video en el que se ve como el exfuncionario es metido a una patrulla, además de que va escoltado por un uniformado.

De acuerdo con los reportes, Rosas Rosas iba manejando su camioneta Toyota, con placas de Puebla, cuando arrolló a una mujer en la avenida Río de La Magdalena e Insurgentes Sur, en la alcaldía de Álvaro Obregón.