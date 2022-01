Sobreviviente del derrumbe pide ayuda a Puebla: soy de Oaxaca y me quede sin nada (VIDEO)

Norma Moreno lo perdió todo en el derrumbe del edificio ubicado en la Diagonal Defensores, ella vivía en el tercer piso y llegó desde Oaxaca para continuar trabajando como estilista, sin embargo nunca se imaginó que le pasaría algo así como lo ocurrido el pasado martes.



? ¡Esta historia te partirá el corazón!



Norma Moreno es una sobreviviente de la explosión en la #Diagonal Defensores. La joven vino de Oaxaca para trabajar en #Puebla, ahora perdió todo, pero lo que más le duele es no encontrar a sus gatitos… ?? ¡Ayúdala! pic.twitter.com/j3M3Nwbmro

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) January 27, 2022

Además del dolor que enfrenta en su cuerpo mismo que no le permite caminar, está viviendo un calvario ya que sus siete gatitos que vivían con ella no aparecen: "Solo vi una luz roja, luego oscureció y después sentí como si me empujaran hacia abajo".

Norma Nashielly tiene 34 años de edad y es una de las 15 sobrevivientes de la explosión de un tanque de gas estacionario que provocó el colapso del edificio ubicado en la 2 Poniente 2503 de la Diagonal Defensores; a casi 48 horas de los hechos, la joven de 34 años recibió a CAMBIO para contar su historia.

Norma mencionó que llegó a su casa alrededor de las 20:40 horas, ella vivía en el departamento 6 del piso 3 del edificio, pero, se percató de algo extraño, olía muy fuerte a gas, por lo que envió un mensaje al chat de vecinos para avisar y pidió a todos ellos checar sus tanques, pues ella en el inmueble que rentaba no tenía uno.

Posteriormente Norma y su novio comenzaron a cenar y a platicar de cómo les había ido en el día, ella estaba sentada en su sala, sus gatitos repartidos entre un cuarto y otro, todo iba normal, de pronto escuchó que algo reventó muy fuerte y luego en su ventanal observó una luz roja y de la nada todo se apagó... posteriormente solo sintió cómo iba cayendo.



"Después de que todo se oscureció solo sentí como empezó a pandear el piso y luego el edificio se cayó yo solo sentí que nos fuimos hacia atrás a mí me cayó la mesa y la tele en mi cara pero a mi novio le cayó la pared encima, la explosión fue hacia abajo, empecé a gritarle a mi novio cómo estás, pero me dijo que no sentía sus piernas, no se veía nada, solo sentía mucha presión en mi pecho y mi cara", dijo Norma a CAMBIO.



La joven declaró que sus pies quedaron volando, su novio quedó con las piernas hacia la altura de la cabeza y así fue como le cayó la pared encima, ella como pudo y entre su desesperación por salir empezó a golpear todo, luego buscó entre sus manos y encontró un palo con lo que comenzó a hacer ruido para que supieran los demás que estaba viva.

Norma dijo que en minutos escuchó la ambulancia, comenzó a golpear más fuerte, hasta que bomberos y protección civil la encontraron, ella fue la primera en ser rescatada luego su pareja.

Posteriormente la trasladaron al hospital de Traumatología y Ortopedia la valoraron y al siguiente día la dejaron salir alrededor de las 15 horas, de milagro logró avisarle a su familia lo ocurrido pero que ella estaba bien, su hermana y su papá llegaron a la capital desde Oaxaca y ahora en un hostal están quedándose, porque Norma lo perdió todo.

Norma está enfrentando además del dolor en su cuerpo que le impide caminar debido a que tiene una fisura en su cadera, raspones por todos lados y actualmente tiene collarín, también está sufriendo por sus gatitos, son siete y no sabe si están bien.



"Míos son siete son mi familia, tengo seis años con cuatro y con los demás dos años, me dijeron que solo han encontrado a dos, los demás no sé dónde están, uno es sordo y tengo miedo de que les pase algo, son gatos hogareños, si yo pudiera los buscaría pero no puedo caminar, solo quiero que me digan si están vivos o muertos pero solo quiero saber para no seguir pasando esto", dijo entre lágrimas.



Norma se quedó con las manos vacías por la explosión, lo perdió todo, ropa, dinero, sus cosas materiales, pero agradeció estar viva, que su novio este bien, pero le preocupan sus mascotas, pese a ello sus amigos poblanos la han estado apoyando con comida y un poco de dinero para que ella poco a poco pueda salir adelante.

Finalmente Norma dijo que ya vio las fotografías de cómo quedó el edificio, se impactó, lloró y aún no se explica cómo pudo sobrevivir, Norma fue una de las 16 sobrevivientes y de todo corazón deseó que las dos personas que continúan atrapadas aparezcan con vida.