CJNG ataca con drones explosivos a militares en Tepalcatepec

Esta mañana, un grupo armado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), emboscó al ejército en Tepalcatepec y Aguililla cuando intentaron recuperar la comunidad de Loma Blanca.

MEXICO – Militants of the Mexican drug cartel CJNG are actively using the tactics of dropping improvised ammunition from commercial drones.



This time, the target, presumably, were the same militants from a rival cartel. pic.twitter.com/IfamjIjw6g