Beberly continuará proceso legal vs chofer de Uber

Luego de que el pasado 28 de enero fuera liberada la joven Beberly Vega, el proceso legal continúa en contra del conductor de Uber que intentó abusar sexualmente de ella. Hasta el momento los directivos de la aplicación no han dado más datos del chofer agresor.

En entrevista para Cambio, la abogada Viridiana Miranda informó que en la última audiencia realizada en Casa de Justicia de San Andrés Cholula, el conductor de nombre Bende Leyva Romeo, de 44 años de edad ya no se presentó por cuestiones obvias al saber su culpabilidad.

Asimismo informó que el trabajador de Uber conducía un vehículo tipo, Toyota Yaris, color gris, con placas de circulación TRP-463-A, pues hasta el momento el hombre se encuentra desaparecido tras la liberación de la joven veracruzana.

De igual forma, pidió a las autoridades que tanto el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado (FGE) tengan personal mejor capacitado, pues refirió que durante el caso de la joven Beberly Vega en ningún momento se juzgó con perspectiva de género.

"En el caso de Beberly Vega el Ministerio Público no juzgo con perspectiva de género, no están capacitados en fiscalía y la jueza liberó por juzgar con perspectiva de género, sin embargo, el conductor por obvias razones ya no se presentó, pues nosotros reconfiguraríamos el delito por tocamientos lascivos, abuso sexual, amenazas, extorsión, y que privó de la libertad a Beberly sin llevarla a su destino", dijo la abogada.