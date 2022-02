Niñito de 11 años muere por ingerir “gomitas mágicas”

Un menor de once años de edad, perdió la vida en la localidad de Suba en Bogotá Colombia, luego de ingerir unas “gomitas” que resultaron ser aparente droga.

El pasado 27 de enero, un niño de once años murió, luego de haber ingerido unas “gomitas”, que contenían droga, lo que le provocó que alucinara y se convulsionara, para posteriormente ser declarado muerto en un nosocomio.

Los hechos se registraron en un domicilio de la localidad de Suba en Bogotá, Colombia; el menor se encontraba bajo el cuidado de su tía, por lo que su madre, Yuli Gordillo, señaló que el niño habría comenzado a sentirse mal después de haber ingerido las “gomitas”.

Joan Bedoya padre del menor, afirmó que no comprende las declaraciones que la tía dio sobre la muerte de su hijo, ya que ella aseguró que las gomitas se las dio un hombre que regaló los dulces, mientras que su hija señala que su hermano tomó los caramelos de una mesa dentro de la casa.



“En una ocasión dijeron que un hombre en una moto fue quien les dio los dulces a los niños, pero la hermana de mi hijo me contó que ella vio unas 25 gomas encima de una mesa. Eso es lo que yo espero que investiguen muy bien. Es muy raro. Nosotros le habíamos enseñado a que nunca recibiera dulces de extraños. Pedimos que este caso no quede impune”, aseveró el padre del menor.



Momentos después de que el menor comenzó con malestares, empezó a tener alucinaciones y comenzó a gritar, por lo que los desesperados padres en vez de llevarlo a urgencias siguieron el consejo de la tía de darle “choques de agua” para cortar el efecto de la droga y el niño se callara.

En ese sentido, al ver que el menor ya no se movía, los padres lo llevaron a un hospital donde el pequeño ya no presentaba signos vitales; hasta el momento las autoridades de Colombia no ubican si la muerte del infante fue por una asfixia o por consumo de una sustancia ilícita.

