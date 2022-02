VIDEO: Empleados de Walmart 15 de Mayo acusan a poblana de robo y la golpean salvajemente

La usuaria de Facebook Caballero Gigi, denunció en redes sociales, haber sido víctima de agresión por parte de empleados de la Walmart sucursal 15 de mayo, quienes la habrían violentado por negarse a pagar 500 pesos tras ser acusada de robarse una salsa Valentina.

“El día de hoy en Walmart de la 15 de mayo fui a tratar de hacer mi despensa y estos tipos me pararon en la puerta argumentando que según no había pagado una salsa Valentina, al principio me reí ya que el costo de la salsa es muy bajo, además de que yo no tengo necesidad de robar nada. ¡Me dijeron que les pagará 500 pesos, a lo cual me negué, por lo que comenzaron a golpearme en el cuerpo, la cara y cabeza, soy mujer! Y les valió”, aseveró la usuaria en Facebook.