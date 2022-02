Fuertes declaraciones: Joaquín Cosio revela el infierno que pasó cuando fue amenazado por narcos (VIDEO)

Joaquín Cosío, reconocido actor mexicano que le dio vida al personaje “El Cochiloco” en la película “El Infierno, reveló con Yordi Rosado que ha tenido terribles encuentros con narcos.

En entrevista con Yordi Rosado, para su programa que sale todos los domingos en YouTube, el artista detalló que su papel en la actuación como narcotraficante marcó un antes y después en su carrera, ante las amenazas que ha recibido.

Tal como le sucedió en un bar de Zacatecas en donde se encontró con narcotraficantes que le confesaron que ellos sí eran los de verdad.

Asimismo, en otra ocasión y en otro lugar en Ciudad Juárez, Cosío reveló que recibió una amenaza que atentaba con su vida. En aquella ocasión, el hombre lo hostigó en un bar hasta que le dijo que se cuidara, algo que lo dejó helado.

“Un rubio muy bien vestido se me acerca y me dice quiúbole, se me acerca y qué pasó, cómo te va… y luego se iba y regresaba. La tercera o cuarta vez yo estaba que me moría. Yo temblando y el tipo volteando a verme, mi amigo con su novia y de nuevo… me dice ‘cuídate cuando cruces la puerta’. Imagínate, es la única vez donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas”.