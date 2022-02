Acatzingo, Pue.-Familiares de Rosarito Hernández Hernández de 36 años de edad y su hijo Juan Pablo Baylo Hernández de 12 años de edad reportaron su desapareción.

Fue hace más de cuatro horas que perdieron comunicación con ellos y no sabe nada sobre su paradero.

Se tiene conocimiento que Rosario Hernández y su hijo Juan Pablo salieron de su domicilio particular alrededor de las 17:00 de la tarde con dirección a la sección Novena.