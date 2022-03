Hombre renta cuarto de hotel en Hueyotlipan porque se sentía mal y muere a solas

Acudió al alojamiento llamado Vigo, ubicado en esta Junta Auxiliar, donde pretendía descansar por su malestar y ya no despertó

La mañana del martes un hombre acudió al Hotel Vigo ubicado en la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan debido a que se sentía mal y decidió entrar para descansar; sin embargo, ya no despertó por un paro respiratorio que sufrió.

De acuerdo a los trabajadores del lugar, el joven de aproximadamente 30 años de edad ingresó al inmueble y solicitó una habitación para recostarse un rato, pues les comentó se sentía mal.

Los empleados del hotel no le tomaron mucha importancia a lo que les comentó el hombre y únicamente le indicaron la habitación a la que podía ingresar para posteriormente continuar con su trabajo.

Sin embargo, minutos antes de las 12:00 horas, la muerte lo sorprendió mientras dormía y fue la curiosidad de los trabajadores del hotel lo que hizo que se acercaran a la habitación en la que se hospedó para preguntarle cómo se sentía y si necesitaba algo, preguntas que fueron ignoradas, al igual que los golpes en la puerta.

Ante esta situación, los empleados se alarmaron y decidieron abrir el cuarto, llevándose una gran sorpresa, pues el hombre se encontraba inconsciente sobre la cama, por lo que de inmediato pidieron el apoyo al 911.

Al inmueble ubicado en Avenida de la Pedrera número 37 esquina con Atilac, acudieron como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron la presencia de un hombre sin aparentes signos vitales, razón por la cual solicitaron una ambulancia.

La llegada de los paramédicos resultó en vano, pues el hombre ya no contaba con signos vitales, esto derivado de un paro respiratorio que sufrió mientras dormía y que tuvo minutos antes de ser encontrado, por lo que se procedió a dar aviso a Fiscalía General del Estado (FGE) quienes se encargaron de realizar las indagatorias correspondientes y el levantamiento de cadáver, mismo que no ha sido identificado debido a que no llevaba consigo alguna identificación que diera a conocer su nombre o algún otro dato acerca de él.