¡Ya está con su familia! Localizan sana y salva a Jenyffer Karetza

Después de varios días de angustia, la familia de Jenyffer Karetza Degante, quien había sido reportada como desaparecida en la unidad habitacional de La Margarita, afortunadamente ya fue localizada y se volvió a reunir con sus seres queridos quienes aún dar más detalles agradecieron la colaboración de todos los que la buscaron.

Jenyffer había sido boletinada por la Fiscalía luego de que desapareció el pasado 6 de marzo en la unidad habitacional la Margarita, por lo que su familia desesperada inicio una campaña en redes sociales para encontrarla rápidamente.

Pese a varios días de agonía y angustia, el hermano de Jenyffer ayer por la tarde dio a conocer que afortunadamente apareció y se encuentra con bien, omitiendo detalles sobre cómo o en dónde fue localizada.

"A nombre de mi familia quiero agradecer de corazón a cada persona (incluso [email protected]) sus muestras de apoyo, las oraciones y buenas vibras que mandaron para que todo estuviera bien; el compartir en sus redes para dar con su paradero, incluidos los medios de comunicación, en pocas palabras, su solidaridad y empatía (...).

Esta vez no me pasó a mí y no quiero que alguien más llegue a sentir la angustia que vivimos sus seres queridos. ¡Gracias infinitas por todo!", Escribió.