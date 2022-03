¡Desgraciado! Taxista briago golpea a ex regidora de San Pedro Cholula (VIDEO)

La ex regidora de San Pedro Cholula, Rubí Luna Álvarez, denunció haber sido agredida por un taxista en estado de ebriedad de la base "Taxis América", en el municipio de San Andrés Cholula.

? Taxista briago golpea a ex regidora de San Pedro #Cholula , Rubi Luna pic.twitter.com/RYDIu3YTdr

La ex servidora pública señaló que, el taxista de nombre Andrés Cuahuey Tepetl, la persiguió por varias calles cuando circulaba en la zona entre San Pedro y San Andrés Cholula.

Posteriormente el chófer del taxi la alcanzo y comenzó a agredirla verbalmente hasta llegar a golpearla en el rostro.

"El taxista me comenzó a aventar su taxi y me siguió por varias calles, luego me alcanzo y comenzó a gritarme y amenazarme golpeándome en el rostro. El tipo después huyo en su vehiculo y se metió a su casa donde sus familiares lo escondieron cuando llegaron policías de San Andrés Cholula", dijo.