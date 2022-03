Pobladores exigen justicia para Jorge, niño asesinado a balazos durante atraco en Xochitlán

Xochitlán Todos Santos, Pue. - La noche del sábado, entraron a robar a su domicilio y mataron al pequeño Jorge Luis Juárez López, mientras sus padres vendían tacos. Ellos exigen justicia para los niños y las niñas: No se toca, No se Golpea, No se Abusa, No se matan.

Los vecinos de Jorge Luis lo describieron como un niño trabajador, le decían Jorgito "Cherry", sólo tenía 13 años, estaba lleno de anhelos y vivía en plenitud la libertad de ser un niño.

De acuerdo con una de las vecinas de Jorge Luis, señaló que esta situación es un problema de descomposición social, no sólo es un tema de inseguridad, sino de pérdida de valores dentro de una familia señaló María Asunción López.

Cómo respondemos como Xochitecos ante un hecho así exigimos justicia para Jorgito, no más muertes de inocentes, que sean buscados los responsables del asesinato, señalaron mujeres y hombres de Xochitlán Todos Santos no más robos de viviendas.