Abogado de “El Bronco” asegura que saldrá de la cárcel este miércoles: delito no amerita prisión (VIDEO)

Víctor Olea, abogado de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, aseguró que el delito del ex mandatario estatal no amerita prisión oficiosa, por lo que saldría de la cárcel este día.

Luego de que se diera a conocer la detención la tarde de ayer del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” por presunto desvió de recursos, su abogado Víctor Olea aseguró que el delito que se le atribuyó al ex mandatario no requiere prisión oficiosa por lo que saldría este día.



“El delito que se le atribuye a Jaime Rodríguez no amerita prisión preventiva oficiosa por lo que después de la audiencia deberá ser liberado a las 4 de la tarde será la audiencia”, aseveró Víctor Olea.



Fue en una entrevista para el programa “Por la mañana”, donde el abogado de “El Bronco” aseguró que se están violentando los derechos del ex mandatario estatal, ya que primero se debió de haber llamado a una audiencia a Jaime Rodríguez y no someterlo al escarnio público.



“Nos llama mucho la atención como defensa las fotos que han circulado de mi defendido y que vulneran la presunción de inocencia y las declaraciones del gobernador (Samuel García) nos dan una mala espina de que se están vulneran estos principios fundamentales del ex gobernador”.



En ese sentido, Víctor Olea enfatizó, en que el gobernador de Nuevo León Samuel García no actuó conforme a derecho ya que no se debió “politizar” la detención del ex mandatario.

