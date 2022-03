En fin de semana y quincena se triplican llamadas de auxilio por violencia familiar

Durante fines de semana y quincenas el número de llamadas hechas por poblanas al 911 que son agredidas en sus domicilios se triplica, así lo reflejan estadísticas oficiales en donde durante la semana son 21 llamadas al día por violencia familiar y durante fin de semana son 63.

Es decir que entre viernes, sábado, domingo y días de paga, 189 mujeres son golpeadas en sus propios domicilios por sus esposos, padres e incluso hijos.

Para muchas de las poblanas, el fin de semana no es un día esperado ni mucho menos cuando es quincena, ya que son los días cuando más las carcome el miedo que les genera la llegada de sus agresores, así lo hizo saber una de las afectadas, quien reveló el terror que siente cada que cae la noche del viernes.

“Yo sinceramente no espero los fines de semana, al contrario, ruego por que no lleguen o al menos, que no le haya ido mal a él en su trabajo, de lo contrario, a mí también me va mal”, refirió Rosa, mujer agredida por su pareja sentimental.