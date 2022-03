Paletero del Mercado Independencia acosó mujeres durante 30 años (FOTOS)

A lo largo de 30 años, Javier N, dueño de la paletería Javis en el Mercado Independencia, acosó y abusó sexualmente de mujeres. Fueron al menos 20 poblanas las que sufrieron las vejaciones del señor que hoy en día tiene 59 años, pero que por miedo nunca se atrevieron a alzar la voz, hasta que una víctima del paletero lo exhibió en redes sociales y allí se registró la cascada de acusaciones de parte de las extrabajadoras.

El caso de Margaret y el otras jóvenes no son los únicos, algunos datan desde hace 14 años o incluso desde hace tres décadas cuando recientemente había sido inaugurada esta paletería, incluso, esto era un secreto a voces entre locatarios, quienes se percataban de que Don Javier veía morbosamente a sus empleadas.

Entre las denuncias está la de Car N quien escribió en redes sociales que su cuñada hace 17 años laboró en la paletería y a fuerza les pedía usar minifalda para que ellas se agacharan y así este sujeto viera su ropa interior.



“Les pedía minifaldas para trabajar, luego les pedía meter las paletas hasta el fondo del refri para que se agacharan y después él ponía las de encima, viejo morboso, por eso cambia y cambia de empleadas”.



Tenían prohibido hablar con otros comerciantes, o serían despedidas

Otra joven quien se llama Any N detalló que cuando tenía 16 años laboró en la paletería Javis para obtener dinero por medio de un trabajo digno, sin embargo, ella también fue víctima de este sujeto y por miedo y vergüenza no hizo ninguna denuncia: “Al día de hoy tengo 29 años y no sé si aún proceda la demanda”, comentó.

Sin embargo uno de los comentarios fue publicado por un trabajador del mercado Independencia quien reveló que don Javier no les permitía hablar con él por “celos”, si las veía platicando las amenazaba con correrlas y dejarlas sin trabajo.



“El señor sólo contrataba mujeres ya que las acosaba y las tocaba casi casi obligándolas a hacer cosas que ellas no querían y cada que yo intentaba hablar con una de ellas me decían que si las veía hablando conmigo las iba a despedir”, dijo Edgar N.



De acuerdo a publicaciones en redes sociales se reveló que este presunto acosador y pederasta llamado Javier N se encuentra prófugo luego de la ola de denuncias que recibió en su contra mediante Facebook y también porque el pasado viernes su negocio fue clausurado, sin embargo, todas sus víctimas exigen que este sujeto sea arrestado y que este hecho no quede impune, pues temen que siga repitiendo el mismo modus operandi que ha llevado a varias jóvenes poblanas a traumas físicos y psicológicos, ser violentadas sexualmente.

Poblana heroina que exhibió a paletero destapó la cloaca

Fue el pasado jueves que la joven Margaret B decidió valientemente enfrentar al señor Javier N pues cuando ella trabajaba para él en su paletería llamada “Javis” ubicada en dicho mercado al sur de la ciudad, fue violentada sexualmente por este sujeto, por ello acompañada de su mamá además de exhibirlo en este recinto, le pintó en su piso con aerosol rojo “a las niñas no se les toca”.

Este hecho que fue grabado y posteado en Facebook inmediatamente se viralizó, Margaret no tenía idea del apoyo que recibiría por colectivos feministas y varias poblanas quienes le escribieron “no estás sola” o “yo sí te creo”, sin embargo, esto también fue un parteaguas para que otras víctimas de este señor, decidieran alzar la voz y contar que también habían sufrido abuso y acoso sexual por Don Javier.