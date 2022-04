¡Coffy es inocente! Liberan a perro tras la muerte de pepenador en Xicotepec

El caso de Coffy, un lomito de la raza pitbull, señalado por la muerte de un pepenador terminó, siendo liberado y entregado a sus dueños, en Xicotepec.

Los hechos ocurrieron el pasado martes alrededor de la medianoche, cuando reportaron a los elementos policiacos, el hallazgo de un hombre sin vida, el cual presuntamente habría sido atacado por Coffy, perro que resguardaba una vulcanizadora ubicada en el boulevard Benito Juárez de Xicotepec.

Fuentes revelaron que el hoy occiso, llevaba en vida el nombre de Macario “N” conocido como el Zopilote, de aproximadamente 53 años de edad, quien se dedicaba a la recolección de Pet y cartón; el hombre vivía en situación de calle, su única labor era la recolección de material para venderla, además se dio a conocer que consumía sustancias tóxicas y bebidas embriagantes.

Tras las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver, Coffy fue capturado por el personal de Protección Civil, por indicaciones del ministerio público de Xicotepec, para que así se tomaran las evidencias de la manera en que se encontraba el canino. Trascendió que probablemente iba a ser sacrificado por supuestamente matar al pepenador.

Al lugar de los hechos, maestra María Esther Martínez Gil, representante del movimiento animalista de Puebla, quien revisó la carpeta de investigación por el responsable en turno del ministerio público, logrando que Coffy fuera liberado, por el maltrato animal que vivió, además de los testimonios de diferentes vecinos, quienes señalaron que es un perro noble y fiel.

Cabe resaltar que se filtró un video en redes sociales, donde se evidenciaba como un sujeto grababa y otro le pegaba a Coffy, así como la manera en que, con un aerosol de una sustancia desconocida, rociaban la cara de la mascota y esta, en su instinto, cambió su actitud, mostrando cómo agarraba al pepenador, quien ya no contaba con signos vitales, por lo que presuntamente el cuerpo haya sido arrojado en el lugar, para culpar al perro.

Por otra parte, mediante una mecánica de observación por parte de una entrenadora de perros, manifestó que el can, no presentaba huellas hemáticas en su cuerpo, cuando la lesión más prolongada fue en la yugular del hoy occiso que al menos debía haber salpicado de sangre el hocico, la frente, el pecho o las manos y no presentaba ninguna.