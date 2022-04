Ventana ciudadana miraba al punto donde fue tirado el cadáver, pero fue desmantelada (FOTOS Y VIDEO)

‘El Carnicero’ del Barrio de Santiago y del Parque de Las Ninfas aprovechó la ausencia de Ventanas Ciudadanas para dejar los restos humanos de una persona durante tres días seguidos, es más, la primera bolsa con el torso y los brazos los dejó enfrente de donde estaba un poste en donde alguna vez estuvieron las cámaras de videovigilancia en la 23 Poniente y la 15 Sur

De esta manera el Parque de Las Ninfas pasó de ser una zona tranquila y concurrida por personas, en donde pasan varias unidades de transporte público y los niños salen a jugar hasta la noche, a un lugar que ya aparenta ser un tiradero de restos humanos, pues del sábado hasta la madrugada del lunes fue apareciendo un cuerpo seccionado al interior de bolsas de plástico.

Mediante un recorrido realizado por CAMBIO se pudo constatar que en estas zonas que comprenden desde el Parque de Las Ninfas, la 23 Poniente y 15 Sur, la 23 Poniente y 17 Sur, 17 Poniente y 17 Sur, no hay cámaras del Ayuntamiento de Puebla que vigilen LA zona, únicamente están las de algunas propiedades privadas y negocios que podrían ayudar con la investigación, pero no todas apuntan al lugar a donde fueron abandonados los restos, evidentemente esto fue aprovechado por el asesino quien así logró burlar a la policía.

Día 1, encuentran torso y brazos en la 23 Poniente y 15 Sur

La historia de lo que parece una película de terror comenzó a escribirse el sábado por la mañana, ‘Naranjitas’ que realizaban la limpieza en el Parque Las Ninfas justo a la altura de la 15 Sur y 23 Poniente, hallaron una bolsa con el torso y 10 metros más adelante otra bolsa con unos brazos, ambos restos olían muy mal debido a que ya estaban en avanzado estado de descomposición.

Sin embargo a la altura de la 15 Sur y 23 Poniente no hay cámaras de videovigilancia que apunten al lugar donde fueron abandonados estos restos, sólo existe una la cual es del Ayuntamiento de Puebla pero únicamente está el poste, pues los huecos en donde se supondría que tendrían que estar instaladas las cámaras no están y por ende no funcionan.

Existe otro negocio el cual es un taller automotriz que cuenta con cámaras de videovigilancia pero, apuntan para la entrada del inmueble, por lo que esta no podría aportar en la investigación para las autoridades.

Día 2, hallan en la 23 Poniente y 17 Sur la cabeza

Al siguiente día, es decir el domingo por la tarde-noche, las autoridades recibieron el reporte de que ahora fue localizada al interior de una bolsa de plástico negra una cabeza humana, esto en un poste ubicado sobre la 23 Poniente y esquina con la 17 Sur, en esta zona que está a una calle del Parque Las Ninfas no hay cámaras del Ayuntamiento que vigilen la zona, incluso las autoridades sólo podrían apoyarse del negocio de comida Pollos Borzani que está frente al punto donde abandonaron la cabeza pero posiblemente las imágenes no se logren ver completas ya que están reclinadas hacia abajo.

Día 3, encuentran piernas humanas en la 17 Poniente y 17 Sur

Finalmente la madrugada de este martes, nuevamente el asesino volvió a burlar a las autoridades, pues en la 17 Poniente y 17 Sur del Barrio de Santiago fueron hallados un par de piernas en un poste donde los vecinos dejan normalmente la basura, en esta zona sólo existe una cámara que apunta a donde abandonaron los restos pero es de una propiedad privada y aparentemente no sirve, pues el negocio ni siquiera funciona y tampoco hay por parte del Ayuntamiento que vigile la zona, cabe destacar que este lugar está tan sólo a tres calles del Parque de Las Ninfas y del punto donde localizaron la cabeza humana.