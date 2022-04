Abuela desalmada corre de su casa a Yazmín de 14 años en Puebla

Por “portarse mal”, una mujer corrió de su casa a su nieta Dulce Yazmín, de 14 años, quien ahora se encuentra en la gasolinera BP ubicada en Boulevard Norte y 15 de Mayo.

A través de un video que circula en redes sociales, la menor relató que su abuela la había corrido de su casa porque se portaba mal y querían darle una lección para que aprenda a valorar las cosas.

“Por portarme mal me corrieron de mi casa para que sepa valorar lo que es la calle, y me vine a quedar con un señor que me brinda su apoyo”, indicó la menor.