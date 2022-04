Youtuber Compa Jorge reveló que conoció a Iván Archivaldo antes de ser ejecutado (VIDEO)

El youtuber Compa Jorge, quien fue asesinado el pasado lunes, por sicarios, un año antes había revelado que había conocido al hijo del narcotraficante, El Chapo Guzmán, Iván Archivaldo.

A través de una storytime, el youtuber contó la vez que conoció a uno de los hijos del Chapo Guzmán, con Iván Archivaldo, el influencer, describió a Iván Archivaldo como un “Señor”, y un ser “humilde”, quien ha llegado muy lejos.

Cabe mencionar que el video del Compa Jorge sobre sus cuatro encuentros con Iván Archivaldo fue publicado en marzo de 2021, cuenta que su primo fue quien los presentó, después de eso coincidieron en diversos sitios, incluso llegaron a intercambiar números telefónicos, pero nunca tuvieron una gran amistad.

“La verdad mis respetos para él, no sé si llegue a ver este video, pero si lo ve pues mis respetos compa, estamos a la orden (…) Él me dijo: ‘Hey compa, ¡qué perro se escucha su sonido! ¡Me gusta su sonido! ¿De qué equipo de sonido le pusiste? Porque yo tengo un BMW y le metí $20,000 dólares y no suena igual (…) Mis respetos para la humildad de él, la verdad mis respetos”.

“Al día siguiente me marca mi primo y me dice: ‘Oye compa, ¿qué tal le cayó el chavalo que le presenté ayer?’ Ay, le dije: ‘ bien a toda madre’. ‘¿Y a poco no sabe quién es?’ Yo: ‘No pues sé’. Tocó que era el señor Iván Archivaldo y me dijo: ‘Ese es el hijo del Chapo’. Yo: ‘ ¡A la madre, pues que gustazo haberlo conocido!’ En ese tiempo traía el un carro verde pistache (un BM3), que es el primer auto exótico que yo había visto en Culiacán”.

“Después me tocó encontrarlo en un bar que se llamaba Olivia, ahí me tocó coincidir de nuevo con él (…) Yo le dije: ‘Aquí estamos a la orden lo que se le ofrezca, ya sabe’ y él también me dijo: ‘lo que se le ofrezca de vuelta’ (…) Él saliendo de ahí chocó, chocó en su BMW, en su BM3, en el puro malecón saliendo del Olivia, falleció un amigo de él, “el Conejo”, el carro fue pérdida total”.

“Me lo encontré de nuevo en Semana Santa, al siguiente año, me tocó encontrarlo en la entrada de playas a Mazatlán (…) Me saludó, dije yo: ¡Qué chingonería de persona! Con la humildad ¡Wow! De hecho, llegué a tener su número de teléfono (…) Después lo vi de nuevo, pero ya no me acerqué porque el andaba con mucha gente, con muchos amigos”.