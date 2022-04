Yair fue al Parque Industrial a firmar su contrato y al salir lo arrolló un tráiler

Trabajadores de las fábricas ubicadas en la calle C y F del Parque Industrial 2000 fueron los que dieron aviso a paramédicos

El hombre que murió atropellado la mañana del lunes en el Parque Industrial 2000, tenía 23 años y acababa de firmar su contrato de trabajo en la fábrica Saval de México SA de CV, ubicada a unos cuantos metros de donde fue embestido y de la que había salido para ir a visitar a sus familiares para darles la noticia.

En una entrevista que CAMBIO tuvo con los familiares de Yair, refirieron que él había acudido por esos rumbos debido a que estaba buscando trabajo y horas después se enteraron que se había quedado con el puesto en una de las fábricas, pues así se los hizo saber el gerente de Saval que lo contrató luego de que uno de sus allegados acudió a preguntar por los videos de las cámaras de videovigilancia.



“Mi hijo fue a preguntar por los videos de las cámaras para ver el momento en el que lo atropellaron y en la fábrica Saval le dijeron que ya lo habían contratado y que acababa de firmar su contrato”, refirió Eva, familiar del occiso.



Además, se informó que el joven tenía planes de casarse, pues se encontraba enamorado e incluso tenía una hija, quien reconoció a su padre por la vestimenta que llevaba puesta.

El accidente que le arrebató la vida a Yair

Minutos después de las 12:00 horas, trabajadores de las fábricas ubicadas en la calle C y F del Parque Industrial 2000 solicitaron apoyo a los números de emergencia, debido a que un hombre acababa de ser arrollado por un tráiler y al parecer no contaba con signos vitales ya que no realizaba ningún movimiento y se encontraba sangrando, situación que se confirmó tras la llegada de los paramédicos, quienes al valorarlo informaron que el joven de 23 años de edad ya había fallecido.

La vestimenta del joven fue lo que hizo que lo reconocieran sus familiares

Luego de aproximadamente 30 minutos llegaron los familiares del ahora occiso, entre ellos su hija, quien de inmediato lo reconoció por la camisa que llevaba puesta; entre lágrimas y gritos preguntaba por qué a él, además del paradero del conductor que lo arrolló.

El responsable manejaba en estado inconveniente

Uno de los testigos refirió a las autoridades y familiares de Yair que minutos antes de lo ocurrido notó la presencia de un tráiler que se encontraba dando vueltas por la zona y era conducido por un hombre en aparente estado inconveniente; mismo que minutos después le quitó la vida a un inocente.



‘’No sé si iba tomado o drogado pero sí se veía mal y nada más estaba dando vueltas por aquí’’, argumentó uno de los testigos.



De lo anterior, la Fiscalía se encargó de tomar las declaraciones y de realizar las diligencias correspondientes, así como del levantamiento de cadáver.