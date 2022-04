FOTOS: Exhiben a presuntos acosadores de la banda “Jaguares Marching Band” de Tehuacán

A través de una página de Facebook, exhibieron a presuntos acosadores de la banda "Jaguares Marching Band" de la escuela Jorge L. Tamayo en Tehuacán.

De acuerdo al colectivo "Voces Tehuacán", son al menos tres presuntos acosadores, tales como: Víctor, Hersson, Keny, quienes son líderes de sección de la banda Jaguares Marching Band y han realizado propuestas indecentes a las integrantes o ex integrantes de la agrupación.

Por lo anterior, decidieron exponer su caso y difundirlo a través de redes sociales; dentro de las capturas difundidas se encuentra que algunos han llamado a las víctimas durante la madrugada, enviando videos inapropiados, así como haciendo propuestas indecorosas y vulgares.

"Hablando con fundamentos ya que hay demasiadas pruebas y ni hablar de las que no han salido a la luz (todavía), las cuales a mí no me corresponde darlas a conocer, pero si me corresponde hablar de las que se han hecho conocidas en la institución y de las cuales no se ha hecho nada, DAVID (instructor de bastoneras), Se te olvidó cuando intentaste bajarle en leotardo a una niña de 15 años para poder verle los pechos", se lee un uno de las publicaciones.