VIDEO: Loco al volante atropella a pepenadora y se da a la fuga en la colonia Patrimonio

Una cámara de videovigilancia captó el momento exacto en que un automovilista aventó a una mujer que se encontraba detenida con su triciclo recolectando material de reciclaje en calles de la colonia Patrimonio, dejándola tendida y mal herida sobre el asfalto.

Menos de un minuto fue lo que le bastó al conductor para impactar a la afectada y darse a la fuga con rumbo desconocido.

La grabación muestra cómo una mujer se encontraba detenida en la calle Nicolás Bravo cuando a las 20:35 horas aparece un vehículo particular, el cual no realizó ningún esfuerzo por esquivar a la mujer y aparentemente con saña y dolo se fue en contra de ella y la impactó junto con su medio de trabajo que es su triciclo.

La mujer quedó mal herida en el lugar y fue auxiliada por sus vecinos, quienes posteriormente solicitaron el apoyo a los números de emergencia

Al llamado acudieron paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y trasladaron a la mujer a un hospital debido a las graves lesiones que sufrió.

Mientras que, el responsable ya es buscado por las autoridades para que pague por los daños.