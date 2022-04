Por festejos del Día del niño, reos podrán ser visitados por sus hijos en San Miguel

Como parte de los festejos del "Día del niño" el próximo sábado los internos del penal de San Miguel podrán tener derecho a la visita de sus hijos, sin embargo las condiciones fueron que únicamente se les permitirá el paso a niños de 3 a 12 años y estrictamente tendrán que estar registrados con su apellido, de lo contrario no les permitirán el acceso.

A través de grupos en los que se encuentran familiares de reos del penal de San Miguel, se reveló que el próximo sábado se realizará un evento al interior del reclusorio como parte de los festejos del Día del niño, sin embargo no todos los presos tendrán derecho a ver a sus hijos, pues la directora de este penal ordenó reglas estrictas para esta visita.

De acuerdo con los familiares de internos, las trabajadoras sociales hace unos días pasaron celda por celda para que todo aquel recluso que estuviera interesado, anotara sus datos y los de sus hijos para la próxima visita.

Sin embargo, en algunos causó molestia debido a que los menores tendrán que tener un rango de edad entre los 3 a los 12 años, se tendrá que entregar el acta de nacimiento en copia donde se compruebe que el preso es el padre legitimo, pues sus apellidos tendrán que coincidir. De igual forma los pequeños tendrán que vestir de rojo y mezclilla.

Asimismo, muchos familiares expresaron su inconformidad ante estas reglas, pues expresaron que aún hay internos que tienen hijos o más chicos o más grandes y claramente también quieren verlos, de igual forma mencionaron que hay PPL que no son padres legítimos pero quieren a los hijos de sus parejas como si fueran suyos, y también se expuso que seguramente harán esperar a los niños cuatro o cinco horas como lo hacen con las visitas.

"A mí se me hace una mamada, porque honestamente hay muchos internos que quieren ver a sus bebés o quieren ver a sus hijos que ya son unos jovencitos o que por ejemplo, quieren a los hijos de sus nuevas parejas como hijos propios, y se me hace ojete de parte de la directora que no tome en cuenta esa situación, que cada persona tiene diferentes circunstancias, y que solo lo haga esta oportunidad de dejar pasar a los niños por ser su día, solo para medio limpiar su cagada pero ya ni que decir.", Dijo una familiar.