Motel y empresa transportista editaron los videos, acusa papá de Debanhi

Luego de que el cuerpo de Debanhi fue hallado en una cisterna dentro del motel Castilla en el municipio de Escobedo, Nuevo León, el padre de la joven, informó que la administración del establecimiento no actuó de manera responsable al entregar tardíamente las grabaciones.

Señaló que el hecho de que el motel entregó demasiado tarde los videos de su sistema de video vigilancia a las autoridades, se considera retención de información, por lo que incurren en un delito.

En entrevista, Mario Escobar, señaló que los videos de la empresa transportista Alcosa, donde también apareció la joven, al parecer fueron manipulados.

"La empresa Alcosa fue la última parte donde se le vio a Debanhi en el video, y los videos de las cámaras de afuera no se ve, se ve que llega pero luego se pierde, y hay dos videos de esa empresa cortados y editados, no se ve que salen los trailers que es el punto principal para determinar qué rumbo tomó”.

El padre de Debanhi cuestionó los resultados de la necropsia que realizó la Fiscalía del estado, pues calificó como ilógico que informaran que la muerte ocurrió por un golpe en la cabeza al caer de una barda de cuatro metros

“No nada más me voy a golpear la cabeza, me pegó en el cuerpo, me quiebro los huesos, mi hija pesaba 47 kilos, era flaquita, no puede ser eso que nada más haya fallecido por esa causa”, indicó.