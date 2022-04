Matan de dos tiros a empresario y ex regidor de Amozoc a una calle de la presidencia

La noche de este miércoles el ex regidor del municipio de Amozoc, Carmelo Juárez, fue asesinado de dos balazos, los hechos ocurrieron muy cerca de la presidencia municipal y aunque el también empresario sobrevivió al ataque, murió en el hospital; quien apenas hace tres años sufrió un intento de ‘levantón’ en el Periférico Ecológico.

Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles alrededor de las 22:30 horas, cuando el ex regidor de Medio Ambiente y Ecología de dicho municipio se disponía a abordar su automóvil que estaba estacionado a una calle de la presidencia, justo en la 3 Oriente y 2 Sur.

En cuestión de segundos, dos camionetas, de las cuales aún se desconocen las características particulares, llegaron hasta donde se encontraba Carmelo Juárez y desde ahí unos sujetos abrieron fuego en su contra; de acuerdo con testigos se escucharon al menos seis disparos y posteriormente los maleantes se dieron a la fuga.

Ahí el ex regidor cayó inconsciente debido a que de los seis balazos al menos recibió dos, uno en el abdomen y otro en el brazo, ahí los vecinos alertaron a emergencias de lo ocurrido y minutos después llegaron elementos policíacos de Amozoc, así como una ambulancia, la cual tras estabilizar al también empresario, lo trasladaron al hospital aún con vida.

Pese a que los elementos de seguridad realizaron recorridos por el lugar no lograron ubicar a los responsables, por ende no se registró alguna detención. Sin embargo, horas después de este presunto ataque directo en contra de Carmelo Juárez, se confirmó su fallecimiento, pues su cuerpo no resistió las heridas provocadas por los balazos que recibió.

Cabe mencionar que este no fue el único delito que ocurrió la noche del miércoles en Amozoc, pues también se registró un ‘levantón’ en Chachapa en contra de una joven identificada como Sandra Portillo; además en la colonia Las Cruces unos sujetos intentaron asaltar una vivienda.

Carmelo Juárez ya había sufrido un atentado hace tres años

La noche del 4 de junio del año 2019, Carmelo Juárez García se encontraba viajando sobre el Periférico Ecológico justo a la altura de Bosques de Chapultepec a bordo de su camioneta, fue interceptado por un comando armado quienes abrieron fuego en contra del ex funcionario, provocando que chocara contra un poste.

Incluso los delincuentes lograron bajarlo de la unidad y lo secuestraron durante unas horas, posteriormente lo abandonaron en el mismo lugar en el que fue sorprendido aquella noche, por lo que las autoridades tras ser alertados lo hallaron sin ninguna lesión pese al ataque, sin embargo, nunca se reveló el motivo del ataque.