¡Indignante! Policías agreden a grupo de jóvenes en la Feria de Zacapoaxtla; acusan abuso de autoridad

Cuatro jóvenes del municipio de Tlatlauquitepec denunciaron haber sido víctimas de agresiones y abusos policiacos por parte de elementos de la Policía Municipal de Zacapoaxtla quienes los detuvieron tras un altercado al interior del Recinto Ferial de esta última demarcación.

Los detenidos Brayan L. 20 años de edad, Manuel G. de 18, Luis Fernando P. y Aritze B. de 21, todos originarios de Tlatlauquitepec, aseguraron que los elementos de la Policía Municipal de Zacapoaxtla los golpearon y empujaron al momento de asegurarlos.

De acuerdo con las víctimas, la riña en la Feria del Zacapoaxtla inició cuando una de sus acompañantes fue acosada por un grupo de hombres desconocidos, por lo que comenzó una riña.

Los afectados indicaron que, al arribo de la Policía Municipal, los uniformados dejaron ir a los presuntos acosadores y únicamente detuvieron a los jóvenes originarios de Tlatlauquitepec.

"Yo traté de detener al policía que estaba golpeando a mi primo en el piso, pero él me golpeó en el vientre y me empujó, por lo que caí de nuca y comencé a tener problemas para respirar, a pesar de que pedí ayuda no me apoyaron y solo se burlaban de mí" aseguro Aritze, una de las afectadas.