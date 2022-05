¿Dónde está Sandra Pérez Portillo de Amozoc? (FOTOS Y VIDEO)

Sandra Elizabeth Pérez Portillo fue víctima de un secuestro y la familia de esta mujer de 32 años que fue ‘levantada’ en la junta auxiliar de San Salvador Chachapa en Amozoc pagó hasta en dos ocasiones el rescate, sin embargo, nunca les fue devuelta esta joven madre de familia y los captores ya no volvieron a responder el teléfono ni a contactar a los familiares de ‘Sandy’.





Lo anterior fue revelado por fuentes consultadas por CAMBIO cercanas a la familia de Sandra Elizabeth Pérez, quienes hicieron un llamado a las autoridades del municipio de Amozoc, del Gobierno del Estado y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para localizar a esta mujer.

En entrevista con esta casa editorial, amigos de Sandra Elizabeth Pérez Portilla indicaron que, tras la protesta realizada durante el domingo en la que bloquearon por más de seis horas la carretera federal Puebla-Tehuacán, comenzaron a realizar brigadas de búsqueda para localizar a esta mujer de 32 años.

Aunque aseguraron que tanto la familia, como los amigos de esta mujer mantienen la esperanza de localizarla con vida, durante la tarde del lunes estas labores de búsqueda fueron realizadas en terrenos baldíos, barrancas y zonas abandonadas del municipio Amozoc.

Esto debido a que horas después, los hombres que presuntamente ‘levantaron’ a Sandra Elizabeth se comunicaron con la familia para exigirles una fuerte suma de dinero como rescate, la cual entregaron en dos ocasiones, pero nunca les devolvieron a esta mujer de 32 años y jamás se volvieron a contactar con sus familiares.

La noche del miércoles 27 de abril, Sandra Elizabeth fue subida a la fuerza a un automóvil de la marca Peugeot, por un grupo de hombres desconocidos, quienes la sorprendieron cuando caminaba de regreso del trabajo sobre la calle 2 Norte en la colonia Signoret de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa en el municipio de Amozoc.

El hecho se viralizó en redes sociales, gracias a que una cámara de vigilancia captó el momento en el que un hombre le da alcance a Sandra Elizabeth por la espalda y posteriormente la sube al vehículo apoyado por al menos otros dos sujetos.

Pese a ello, tanto el Ayuntamiento de Amozoc a cargo del edil Mario de la Rosa, como la Fiscalía General del Estado, tardaron cuatro días en reaccionar y comenzar la búsqueda de esta mujer.

Fue tras la protesta del domingo en la que por seis horas paralizaron el tránsito de la carretera federal Puebla-Tehuacán, que las autoridades comenzaron a movilizarse para dar con el paradero de Sandra Elizabeth.

Ante el desinterés de las autoridades por localizar a Sandra Pérez Portillo, familiares y amigos se organizaron para realizar brigadas de búsqueda, recorriendo diversos puntos de San Salvador Chachapa y del municipio de Amozoc para dar con su paradero.

Además, durante el domingo Luis Pérez, padre de Sandra Elizabeth, se presentó en el bloqueo instalado en la carretera federal Puebla-Tehuacán, para agradecer a los manifestantes su respaldo ante la desaparición de su hija.

Aunque no dio más detalles al respecto, este hombre aseguró que el presidente municipal de Amozoc, Mario de la Rosa, lo citó en la presidencia municipal para firmar ‘un convenio’, el cual aseguró que rechazó.

“Me hablaron a mí ahorita, yo ando en diligencias, yo ando en cosas que desgraciadamente tengo que seguir, me hablaron diciéndome que me esperan en la presidencia para firmar un convenio, no quiero convenios quiero hechos (…) falta mi hija, falta seguridad. Yo no voy ir a la presidencia con ninguna comitiva”, dijo Luis Pérez, padre de Sandra Elizabeth Pérez Portilla.