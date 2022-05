ADO y Qualitas condicionan pago a mamá de niño muerto: primero firmen liberación del metrobús (FOTOS Y VIDEO)

A casi tres meses de que el niño Osvaldo perdió la vida al ser atropellado por una unidad de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en la 11 Sur a la altura de San Bartolo, el chófer continúa en libertad y no se ha concretado el acuerdo económico para tener el perdón de los deudos.

La mañana de este martes, familiares y seres queridos de Osvaldo Emilio Arellano Ramos se dieron cita a las afueras de Casa de Justicia de San Andrés Cholula para exigir que la muerte del menor de 15 años no quede impune y que el responsable pague por la reparación de los daños, de la que se comprometió desde aquel día del accidente.

Sin embargo, este martes protestaron debido a que les dijeron que no les iban a entregar el pago hasta que no firmen la liberación del camión. Esto, debido a que el responsable y sus representantes les exigieron a los deudos firmar antes la liberación de la unidad o de lo contrario, no se entregaría nada de la cantidad que se acordó.

La madre de Osvaldo y su abogado son hostigados

Los familiares, refirieron a CAMBIO que llevan aproximadamente un mes siendo hostigados por la aseguradora Qualitas y abogados particulares para que los trámites de la liberación de la unidad 318 de la línea 2 se realicen lo más pronto posible.



#CódigoRojo | ? Familiares de Osvaldo, quien fue atropellado por el #RUTA en la 11sur se manifiestan para pedir justicia, ya que han sido hostigados por las aseguradoras para que otorguen el perdón #Puebla pic.twitter.com/fpzlNaqXQO

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 3, 2022

Sin embargo, eso no ha sido posible debido a que los familiares esperan primero que el responsable pague por los daños antes de ellos firmar dicha liberación.

Menor de edad muere 10 días después de haber sido atropellado en San Bartolo

En pleno Día del Amor y La Amistad, un menor de 15 años fue atropellado por el conductor de la línea 2 del RUTA, el cual iba circulando a exceso de velocidad y metros antes de llegar al paradero San Bartolo, embistió a Osvaldo.

El adolescente permaneció por varios minutos tendido sobre el suelo y posteriormente fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia en donde permaneció en agonía por 10 días y luego falleció.

Osvaldo había acudido aquella tarde del 14 de febrero a comprar pan, pues además de estudiante se desempeñaba como vendedor de desayunos junto con su madre y lamentablemente desde ese día ya no volvió a pisar un pie en su casa, donde lo esperaba su progenitora y su pequeño hermano.