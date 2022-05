Este es el caso de Yolanda Martínez, otra mujer desaparecida en Nuevo León que tiene en jaque a las autoridades

Al respecto, la Fiscalía local informó, el domingo pasado, que hallaron un cuerpo en la colonia Los Huertos del municipio de Juárez, y ya se indaga si se trata de Yolanda, pues su ropa es parecida y tiene rasgos semejantes.



De acuerdo con los reportes, el cuerpo de la mujer fue hallado en la avenida Bosques del Seminario, a donde acudieron los elementos de la policía local para acordonar la zona y comenzar con las investigaciones.



Debido al intenso trabajo y al desgaste físico que ha realizado en la búsqueda de su hija, Martínez Bautista, decidió internarse el pasado sábado, por su propia cuenta tras presentar un cuadro de hipertensión, pues no ha descansado desde hace varias semanas.



“Estos últimos cuatro días me he sentido mal, pero de alguna manera no lo había manifestado a nadie porque no quería parar mi búsqueda, pero pues aquí estamos”, dijo el padre de familia.”