Taxista es acusado de presuntamente secuestrar a una joven en Tehuacán (VIDEO)

Una mujer acusó a un taxista de Tehuacán de presuntamente intentar secuestrarla cuando la trasladaba a su domicilio, razón por la cual se lanzó del vehículo en movimiento; aunque la empresa negó la acusación y dijo que el conductor solo había cambiado de ruta.

De acuerdo a un video que la propia víctima subió a redes sociales, relata que alrededor de las 02:00 de la mañana del domingo, solicitó un taxi de la central denominada “Mi Taxi Stiat”, ya que a esa hora sale de trabajar, minutos después le enviaron una unidad.

Cuando la mujer abordó la unidad de alquiler, el taxista se desvió por otras calles supuestamente para evitar el alcoholímetro y no perder tiempo, al llegar a la altura del Lienzo Charro, tomó una ruta que no llevaba a su destino, razón por la cual ella preguntó a dónde la llevaban, pero el taxista solo activó el seguro de la unidad, ante ello la víctima decidido abrir y saltar del vehículo en movimiento.

Al lograr estar a salvo, solicitó el apoyo de sus familiares, quienes llegaron por ella minutos después, así mismo pidió a la central los datos del conductor y explicó lo que pasó, pero no recibió la información, por lo que denunciará a él responsable.

Después de lo acontecido, la empresa emitió un comunicado, donde negó la acusación y dijo que cada taxista tiene tres rutas alternas para llevar a su destino a cualquier cliente, por ese motivo el conductor solo tomó una vía alterna, aunque aclaró que ellos están dispuestos de declarar ante las autoridades competentes.