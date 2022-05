Padre de Debanhi acusa a Azucena Uresti de filtrar información de segunda autopsia; ella dice que fue hackeo

A través de sus redes sociales, Mario Escobar, padre de Debanhi, acusó la conductora Azucena Uresti, de haber filtrado la segunda autopsia de su hija, en el noticiero de Milenio Televisión, y afirmó que ella misma lo confirmó mediante mensajes de WhatssApp.

En dichos mensajes, que no eran para Mario Escobar, la comunicadora afirma que siempre está del lado de a fiscalía “a pesar de todo el desmadre”

“Soy Azucena Hablamos esta tarde/ Oye fren porqué no quiere contestar el fiscal?/ Duda personal again/ Digo ya sabes que yo siempre he ido del lado de la fiscalía/ A pesar de todo el desmadre”