Impactante VIDEO de conductor arrollando a sus motoladrones: 'fue legítima defensa'

El pasado sábado, abogados que fueron asaltados por dos motoladrones, decidieron arrollarlos con un BMW convertible, en el norte de Bogotá, la capital colombiana. Los asaltantes fueron enviados a la cárcel La Modelo, mientras continúa su proceso por el delito de hurto calificado agravado no atenuado.

A través de una entrevista con El Tiempo, Angelo Schiavenato, el conductor del BMW y una de las víctimas del atraco aseguró que espera que la justicia avance y que no se conceda a la defensa de sus victimarios un preacuerdo para llevar el caso como tentativa de hurto y no como hurto consumado.

Además, aseguró que su reacción de embestir a los atracadores “no fue justicia por mano propia, sino legítima defensa y que sean los Jueces de la República quienes se encarguen de impartir justicia a estos criminales”.

Según el relato de Schiavenato, esa tarde, minutos antes del atraco, había recogido al abogado José Antonio Araújo para dirigirse a una reunión con otros compañeros.

“Dimos la vuelta por la Circunvalar para bajar por la 72, los iba a invitar a todos a un restaurante en la zona G. Iba tranquilo, me dio calor, quité el techo y a las cuatro cuadras me abordaron estos personajes (que iban a bordo de una moto) por el lado izquierdo, me pusieron un revolver en la cabeza y me dijeron que me iban a matar, que les entregara todas las cosas”, cuenta Schiavenato, quien les entregó todo: un lujoso reloj Cartier, valuado en 40 millones de pesos, así como dos celulares y una cadena que portaba en ese momento.