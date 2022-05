¡Como Jack y Rose! Enamorados recrean escena del Titanic y novio muere ahogado

Una pareja de enamorados quiso recrear una escena de la película romántica Titanic a bordo de un barco, al intentar hacer la parte donde “Rose” dice “Estoy Volando” ambos cayeron al agua debido a que se encontraban en el borde de la embarcación por lo que el novio de 23 años murió ahogado.

Los hechos ocurrieron en el muelle de Izmit en Turquía, de acuerdo a autoridades locales la joven pareja decidió tomar un viaje en barco, sin embargo, ambos se encontraban completamente alcoholizados, debido a que habían salido a tomar unos tragos.

Por lo que ya al interior de la embarcación, el joven novio creyó que era buena idea ir junto a su amada al borde del barco, para poder recrear la escena de Jack y Rose sin embargo todo termino en una tragedia.

El joven novio murió ahogado debido a que no sabía nadar y combinado con la alta ingesta de alcohol el hombre no logró salir con vida del mar, mientras que la mujer pudo agarrarse a una cuerda del muelle hasta que autoridades turcas llegaron a rescatarla.

Con información de Debate