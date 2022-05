Otro intento de levantón, ahora en calles de Texmelucan

San Martín Texmelucan Pue .- Una joven dio a conocer un intento de levantón en calles de la colonia Álvaro Obregón de Texmelucan, en dónde fueron al menos cinco sujetos los cuales al no lograr su objetivo se van a bordo de una camioneta cerrada de color blanco.

Mediante redes sociales por medio del perfil a nombre de "Jennifer Esparza" se dió a conocer un intento de levantón contra una joven en la cual se lee:

"El día sábado 21 me iban a subir a una camioneta, en San Martín Texmelucan cerca de UPAEP y Bodega Aurrera, en la unidad iban muchos, se bajaron tres o cuatro, no me percaté bien y otros se quedaron arriba del vehículo".

La joven narra "caminé rápido al ver la situación y ellos también, y corrí al ver qué se abrieron a los lados; me dejaron de seguir en una esquina y pude llegar a mi casa".

"Cuídense mucho que la situación está horrible, el momento ya pasó, pero el susto aún lo tengo y las ganas de llorar, ¿y pensar en el qué hubiese pasado?, y que en cuestión de minutos le puedes desgraciar la vida a una familia" se lee en la publicación.