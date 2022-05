En tres días van cuatro balaceras en Puebla: Bar Beirut, Holiday Inn, residencia en Morillotla y un table (FOTOS)

Cuatro balaceras han ocurrido en la capital y la zona conurbada de Puebla en los últimos tres días, fueron en el Bar Beirut de Angelópolis, el hotel Holiday Inn Express en la misma zona, un table dance en la colonia Las Hadas y el último fue el fraccionamiento Misión de Morillotla, donde un comando armado entró y disparó contra una residencia, y lesionó al propietario.

De estos cuatro ataques, sólo se ha reportado por parte de los elementos policiacos la detención de una persona, tratándose de Constancio N, el sujeto de 20 años de edad que baleó en cuatro ocasiones a un hombre en las afueras del Bar Beirut ubicado en Angelópolis el pasado viernes por la noche.

Esto ocurrió luego de que ambos se enfrascaron en una discusión, ante ello, Constancio alcanzó al otro poblano afuera de este recinto y sin pensarlo le disparó. Aunque trató de huir a bordo de una camioneta, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Puebla por intento de homicidio y el uso ilegal de arma de fuego.

Atacan casa del director de una empresa de valores en Misión de Morillotla

El hecho más reciente ocurrió este lunes alrededor de las 5:00 horas en el fraccionamiento Misión de Morillotla ubicado en la Avenida Antiguo Rancho a Morillotla 2601 de San Andrés Cholula, pues unos sujetos a bordo de una camioneta sometieron al guardia de seguridad que cuida el acceso a este lugar.

Ahí los maleantes rompieron el cristal de la caseta y golpearon al custodio, luego activaron la puerta de la entrada al fraccionamiento para ingresar y ahí balearon una de las viviendas que se encuentran en la calle principal, disparando al menos durante seis ocasiones para después darse a la fuga.

La propia Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Andrés Cholula, horas más tarde notificó que además del guardia lesionado, también el dueño de la propiedad atacada, el cual es directivo de una empresa de valores resultó herido, pues una de las balas lo alcanzó y por ende tuvo que ser trasladado al hospital donde se ha informado que su estado de salud es reservado.

Aunque no se ha informado el móvil de este ataque, fuentes extraoficiales indicaron que todo se trató de un ataque directo el cual fue una especie de advertencia para el propietario por parte de un grupo delictivo.

Sujetos abrieron fuego contra el hotel Holiday Inn Express & Suites

Fue la madrugada del viernes que unos sujetos al no lograr acceder al hotel Holiday Inn Express & Suites Angelópolis dispararon en contra de la fachada del inmueble. Aunque no se registraron heridos, el cristal de una ventana de las habitaciones fue roto por las múltiples balas, además las autoridades no lograron identificar a los responsables y hasta el momento no se ha registrado la detención de ninguno de los atacantes.

Disparan contra el table dance Sadieren

Finalmente la madrugada del 29 de mayo unos sujetos dispararon en contra del table dance Sadieren ubicado en la 14 Poniente y 33 Norte de la colonia Las Hadas, los responsables abrieron fuego contra la fachada del inmueble como un símbolo de advertencia en contra del establecimiento, pues luego se dieron a la fuga a bordo de un vehículo, por lo que ninguno de ellos fue detenido.