Extraditan a México al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte (VIDEO)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que el ex mandatario César Duarte, será extraditado de Estados Unidos a México donde será procesado por asociación delictuosa y peculado.

Autoridades de los Estados Unidos, entregaron a elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien será procesado en nuestro país por asociación delictuosa y además por peculado.



Tal como he dicho en distintas ocasiones, les reitero que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores.



Les comparto información muy importante sobre la extradición del exgobernador César D.J. pic.twitter.com/2ewuEIOzXt

— Maru Campos (@MaruCampos_G) June 2, 2022

Fue a través de redes sociales, donde la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, detalló que ex mandatario estatal ya fue extraditado a nuestro país, por lo que aseguró que en su administración no habrá perdón ni olvido para los ex funcionarios.



"Tal como he dicho en distintas ocasiones, les reitero que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores", aseveró Maru Campos.



El ex mandatario estatal, será entregado a la disposición de las autoridades de Chihuahua, donde tendrá que enfrentar acusaciones de lavado de dinero, asociación delictuosa y peculado por alrededor de 96.6 millones de pesos.

En ese sentido, se espera que, en próximos días, se den a conocer más detalles sobre el proceso judicial que llevará César Duarte, sin embargo, hasta el momento se desconoce en que penal será trasladado el ex mandatario estatal.

Con información de Proceso