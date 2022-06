Hospital Betania cobra 260 mil pesos a familia del biker lesionado en carambola, buscan llevarlo a otro nosocomio (FOTOS)

El hospital Betania le cobró a la familia de Óscar Reyes Olguín, el joven que fue arrollado en la carambola del periférico el pasado lunes, la cantidad de 260 mil pesos para poder sacarlo de este sanatorio y así trasladarlo a uno público con el fin de que pueda seguir recuperándose. El poblano conocido como ‘Panda’, está en coma y su cerebro está inflamado debido a la caída de 15 metros que sufrió.

La hermana y la madre de Óscar de 28 años de edad, pagaron 190 mil pesos por día para que en el Hospital Betania el joven biker fuera atendido; sin embargo los costos al ser sumamente excesivos para sus posibilidades económicas, decidieron sacarlo de dicho sanatorio privado; pero para esto también tuvieron que liquidar la cuenta, por lo que la cantidad subió a 260 mil pesos.

Para poder liquidar dicha suma de dinero, Yamileth Reyes organizó una rifa en donde el costo por cada boleto fue de 200 pesos, lo poco que juntó lo destinó para la causa, también recibió el apoyo de los bikers “Kamikazes Puebla”, un grupo de motociclistas del que Óscar es parte, gracias a esto fue como lograron reunir el dinero.

Actualmente Óscar ya está internado en el hospital de Traumatología y Ortopedia que está sobre la autopista México-Puebla, pero su estado de salud sigue igual. El hombre de 28 años continúa en coma inducido debido a que sus pulmones colapsaron, su cerebro se inflamó, presenta diversas contusiones, fracturas y también hipotermia, por lo que está luchando por vivir.

Bikers organizaron rodada con causa para apoyar a su hermano

Para apoyar a la familia de ‘Panda’, más de cien motociclistas encabezados por el grupo de Bikers "Kamikazes", se reunieron en La Estrella de Puebla este jueves por la tarde, para iniciar con la rodada a favor de su hermano Óscar Reyes Olguín, esto con el fin de recaudar fondos económicos para apoyar a la causa y que así pueda continuar con sus tratamientos en el hospital.



#Almomento |?️ Rodada por Óscar motociclista accidentado en el Periférico Ecológico el 30 de mayo a causa de una carambola de más de 20 vehículos, familiares y amigos piden apoyo económico #Puebla pic.twitter.com/qtNar4rLeK

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) June 2, 2022

Entre porras y palabras de aliento varios grupos de bikers mostraron su solidaridad para Óscar, algunos estaban boteando en dicha zona de Angelópolis y otros pegaron su fotografía en sus chamarras de piel para la rodada, la cual culminó en el hospital Betania, pues aunque el joven de 28 años ya no se encuentra internado ahí, decidieron no cambiar la logística para no crear confusiones.

Esta actividad tuvo como fin recaudar dinero para otorgárselo a la familia de Óscar Reyes con el propósito de que puedan seguir pagando todo lo que se necesita con tal de que siga recuperándose.