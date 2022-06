“Viva o muerta te voy a llevar”, Jovencita narra intento de levantón en pleno Centro de Puebla

Brenda, una joven poblana compartió en sus redes sociales el modus operandi de una banda dedicada a levantar “chicas” en pleno Centro Histórico de Puebla.

De acuerdo a su publicación, ella narró que iba caminando cuando una mujer de aproximadamente 26 años de edad se acerca y le dice que la vienen siguiendo, Brenda accede a que camine a su lado para sentirse segura, pero metros más adelante, la ‘víctima’ saca un arma y le apunta por la espalda, diciéndole que siga caminando, hasta llevarla a una calle solitaria.

Fue ahí que llegó un auto con tres hombres, uno de ellos corrió hacia la esquina para verificar que nadie apareciera, otro iba como chofer, mientras que un sujeto más fue el que abrió la puerta.

Entre la mujer y el último hombre, jalonearon a Brenda para obligarla a subirse al auto, pero ella se resistía e imploró que se llevarán sus cosas, pero le dijeron que la querían a ella.

“Me decían que no querían mis cosas que me querían a mí, solo di de patadas como pude, manotazos como pude, mientras me tomaban a la fuerza del brazo”, dijo Brenda.