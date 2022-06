Ejecutan a Julio César, ex custodio del penal de Tecamachalco

Tecamachalco, Pue.- Julio César N. un ex custodio del Penal de Tecamachalco y ex policía municipal de Tochtepec fue encontrado sin vida, luego de estar reportado como desaparecido desde hace 10 días.

Julio César N. Formo parte de los cuartos del penal de Tecamachalco, y también se sabe que trabajó como elemento de la Policía Municipal de Tochtepec en el periodo 2018 – 2021.

Sus familiares acudieron a las instalaciones del anfiteatro del municipio de Tecamachalco, donde fue identificado, trasciende que fue localizado con cuatro impactos de arma de fuego, hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato del hombre de 25 años de edad.

Sobre el hecho las autoridades correspondientes no emitido un comunicado oficial y se mantiene hermetismo para no entorpecer las investigaciones sobre la ejecución del ex policía y ex custodio del penal de Tecamachalco.